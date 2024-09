Zecche in Italia le malattie trasmesse all’uomo L’esperto | Il virus Wetland? Non lo abbiamo mai cercato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Trieste, 12 settembre 2024 – Ildelle zone umide – o– portato dalleminaccia anche l’? “Non vedo rischi al momento ma è anche vero che non lomai”. La diagnosi è di Maurizio Ruscio, il medico che ha diagnosticato il primo caso in Friuli di malattia di Lyme. Aggiunge: “Vedremo se riusciremo ad avere elementi diagnostici necessari”.sull’uomo, leinchiesto al professore di fare il punto sulleprovocate dallesull’uomo in. Proprio ora che il cambiamento climatico ci rende più esposti a questi fenomeni. “Mai visto così tanti casi come negli ultimi due anni”, ammette il professore, friulano, sul pezzo da 40 anni. Poi aggiunge: “Per fortuna è anche aumentata la consapevolezza tra i medici e le persone”.