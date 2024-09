Valentino Rossi affonda il colpo | Marquez il pilota più sporco della storia | ha lottato per farmi perdere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024)è tornato su quanto successe nel 2015, quando perse il Mondiale all’ultima gara al terminenota querelle con Marc. Il titolo iridato conquistato da Jorge Lorenzo grazie al supporto del connazionale non è stato digerito dal centauro di Tavullia, che ne ha parlato nel secondo episodio di Migbabol, il podcast di Andrea Migno: “Nel 2015, dalla prima gara in Qatar, capii che il Mondiale me lo sarei giocato cone Lorenzo e quando alla prima curva vidi che Marc andò dritto lo presi come un segnale benaugurante anche perchè lì vinsi e vinsi anche il GP dopo in Argentina quando iniziò davvero la bega con. Quella volta lui montò la media e scappò via ma io con la hard dietro apevo che mettendola in temperatura avrei potuto risalire nella seconda parte di gara. Rimonto, sorpasso Lorenzo e Dovizioso e martello giri veloci.