Università servizi paralizzati | Il guasto è stato risolto

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ilai sistemi informatici che ha paralizzato i principalidell’di Pisa per l’intera giornata di martedì èdefinitivamente. Sebbene il malfunzionamento siasuperato, restano ancora alcuni problemi di "configurazione" e analisi che richiederanno ulteriori interventi, ma iessenziali risultano già operativi e accessibili. Il problema ha interessato un cluster del sistema di calcolo situato a San Piero a Grado. Lunedì sera, intorno alle 21 e 40, si era verificato unche aveva impedito la corretta comunicazione tra i dischi del sistema. Il cluster, che ha il compito di gestire la distribuzione dei dati tra i vari dischi, era così entrato immediatamente in modalità di protezione non appena aveva rilevato l’incapacità dei volumi di comunicare correttamente, provocando di conseguenza il blocco dell’intero sistema.