UeD Gemma Galgani lettera toccante al figlio di Ida | ecco perché

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il rapporto che unisce Ida Platano eva ben oltre l'essere delle semplici «colleghe» a Uomini e Donne. Le due si sono conosciute all'interno del dating show di Maria De Filippi e, sin dal primo momento, hanno capito di avere qualcosa in comune, forse la sfortuna nello scegliere gli uomini, ma non solo. Le due si sono legate sempre di più, sta di fatto che, non appena ne hanno la possibilità, si raggiungono nelle reciproche città. Quando non possono accorciare le distanze, però, si tengono sempre in contatto in privato e anche mediante i social. Proprio questa mattina,ha scritto unamoltoper ildi Ida, Samuele. Il giovane sta per affrontare un traguardo molto significativo e 'zia', non ha potuto fare a meno di fargli una dedica.