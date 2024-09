Tutti gli abbinamenti vip-ballerino di Ballando con le Stelle | Sonia Bruganelli fa già discutere

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 12 settembre 2024) In questi giorni i profili social dicon lehanno svelato i varivip-della nuova edizione. L’ex velina Federica Nargi ballerà in coppia con Luca Favilla, la cantante Nina Zilli con il pluri-campione Pasquale La Rocca (ha vinto pure l’edizione scorsa con Wanda Nara); la nuotatrice Federica Pellegrini ballerà con Angelo Madonia, mentre Bianca Guaccero è stata affidata a Giovanni Pernice, volto di Strictly Come Dancing. Giovanni Pernice, l’ultima vip che ha ballato con lui a Strictly Come Dancing ha sporto denuncia https://t.co/kqXjcVQRcL — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 12, 2024 I Cugini di Campagna danzeranno con Rebecca Gabrielli (anche se non è ben chiara la tipologia di ballo che faranno, essendo un gruppo), Massimiliano Ossini farà coppia con Veera Kinnunen, mentre Alan Friedman ballerà con Giada Lini.