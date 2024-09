Strage del Mottarone la procura non cambia i capi di imputazione Il gup non ha dominio incontrastato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) La richiesta, in base alla legge Cartabia, era dire il capo died escludere i reati dolosi. Ma ladi Verbania, che ha indagato sulladel, non ci sta e mantiene tutto invariato. Per gli inquirenti a causare l’incidente con i 14 morti furono i mancati controlli: la fune era corrosa ben prima dell’incidente e una corretta manutenzione avrebbe potuto rilevarlo. E poi l’uso costante dei forchettoni non lasciò scampo. I reati contestati a vario titolo sono attentato alla sicurezza dei trasporti, rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose gravissime e anche il falso. Per la gup, Rosa Maria Fornelli vanno escluse l’aggravante dell’antinfortunistica e la sussistenza dei reati dolosi, accogliendo le tesi difensive.