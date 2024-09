Steven Spielberg e Judd Apatow coinvolti nella produzione di Cola Wars

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ladi, film sulla rivalità tra Coca-e Pepsi, potrà contare sul lavoro disarà coinvolto come produttore del film, un progetto in fase di sviluppo per Sony che verrà diretto da. Amblin Entertainment sarà coinvoltarealizzazione del lungometraggio che racconterà la rivalità tra Coca-e Pepsi che ha raggiunto il suo culmine a metà degli anni '80. Cosa racconterà? Jason Shuman, co-creatore di Acapulco e produttore di Winning Time, ha scritto la sceneggiatura diinsieme a Ben Queen, che ha scritto per la Pixar Cars 2 e Cars 3, oltre ad aver ideato le serie A to Z e Powerless.