Stefanini-Bouzkova oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2024

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lucreziase la vedrà contro Marienel secondo turno del WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località messicana. La toscana, dopo aver portato a casa due ottime partite nelle qualificazioni, al debutto nel tabellone principale ha piegato in tre set la resistenza della wild card di casa Ana Sofia Sanchez. Ora l’asticella si innalza notevolmente contro la top cinquanta ceca, grande esperta del circuito maggiore e che è reduce dall’agile vittoria ai danni della qualificata filippina Alexandra Eala. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto in carriera, conche partirà nettamente favorita in base alle quote dei bookmakers.