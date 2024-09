SangiulianoBoccia | mia nomina stracciata dopo colloquio con Arianna Meloni?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (askanews) – “Ho già fornito le prove che ero statata consigliera” e allora “la domanda è sempre la stessa: come è stato possibile che un decreto disia stato strappato senza lasciare traccia? E qual è il motivo? È stato per un capriccio della moglie di Sangiuliano? Perché c’era un’incompatibilità di curriculum? (Il Ministro al TG1 ha detto di no). Perché c’era un conflitto di interesse con la mia azienda? (Se così fosse, anche tutti gli altri consiglieri avrebbero un conflitto di interesse, come si legge dai curriculum pubblicati sul sito del Ministero). È avvenutoil dialogo con? (Il Ministro mi chiamò subitoe mi chiese di vederci per raccontarmi il contenuto della conversazione)”. Lo scrive su Instagram Maria Rosaria Boccia.