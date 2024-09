Roma 54enne investito a Casal Monastero | muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’incidente mortale è avvenuto ieri sera in via Belmonte in Sabina. Ieri sera, intorno alle 19, un tragico incidente ha scosso il quartiere di, a. Un uomo di 54 anni è statoda una Volkswagen Passat in via Belmonte in Sabina, nei pressi di via di Sant’Alessandro, mentre attraversava la strada. L’impatto è stato fatale e la vittima è deceduta sul. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 67 anni, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Le autorità hanno sottoposto il conducente ai test di rito, risultando negativo a qualsiasi sostanza. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della polizia locale del IV Gruppo Tiburtino per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Questo è l’ennesimo caso di pedoni vittime di incidenti stradali nella capitale.