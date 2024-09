Ritrovato uno dei detenuti evasi dal Beccaria l’8 settembre | dov’è stato finora

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ècatturato uno dei trefuggiti domenica scorsa dal carcere minoriledi Milano. Lo ha confermato il sindacato Uilpa, informando che il giovane èrintracciato presso la sua abitazione. Il detenuto, un 17enne originario di Pavia, era in custodia cautelare per tentato omicidio. La fuga è avvenuta l’8scorso, quando il ragazzo e altri duedi origine nordafricana sono riusciti a scappare approfittando di un regime di controllo meno rigido, riservato ai membri del “gruppo avanzato”, che partecipano a programmi di formazione con minore sorveglianza. Attualmente, le forze dell’ordine sono ancora impegnate nella ricerca degli altri due fuggitivi. L’one ha sollevato numerose polemiche sul sistema di sicurezza all’interno del carcere minorile, che già in passato èoggetto di critiche per la gestione dei