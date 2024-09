Ritorno sui banchi ad Ascoli Emozione visite del sindaco e polemica su Monticelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Prima campanella, prime lezioni per gli studenti e anche primi disagi lungo le strade cittadine. Il primo giorno di scuola, ieri, è stato caratterizzato anche da questo: daldelle code di auto in alcune tra le zone più trafficate della città. Chi non era più abituato a procedere a passo d’uomo tra le sette e le otto del mattino, visto che nel periodo estivo a quell’ora si muove solo chi va al lavoro, ha dovuto fare uno sforzo per tornare alla normalità. Prima o poi, comunque, sarebbe dovuto accadere ma per fortuna non si sono verificati incidenti né episodi di particolare gravità. Ciò, ovviamente, anche grazie ai diversi agenti della polizia municipale che sono stati impiegati dal Comune di fronte alle scuole.