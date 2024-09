Riparte la scuola e torna in libreria Cristina Frascà con L’ora di felicità e la sua supplente che impara dagli studenti | L’estratto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Tutti dovrebbero leggereper scoprire cosa vuol dire fare il lavoro più bello e difficile del mondo: l’insegnante” ha scritto Enrico Galiano. Eincondi(Garzanti, 368 pagg., 18,60 euro) il suo ultimo romanzo divertente, leggero e capace di raccontare la realtà del nostro tempo. Eanche Anna Tosetti, già protagonista de La(2021). Non è ancora una professoressa di ruolo. Ma dopo anni passati a fare supplenze brevissime e sempre con un preavviso praticamente inesistente, orain quella che può considerare a tutti gli effetti la sua classe. Potrà rivedere i suoi ragazzi. E questa volta li potrà accompagnare sino alla fine dell’anno. Anna, però, ha un problema tremendo: non sa farsi gli affari propri. Vuole aiutare tutti, ma è anche una vera calamita per i guai.