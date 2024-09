Quello con gli stivali di gomma | Borghi-Bonelli scontro sulle auto elettriche

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) La vendita dellenon decolla, almeno in Europa, e molte casemobilistiche sembrano costrette a un parziale dietrofront. Solo a luglio, le vendite delle macchinenel mercato europeo sono calate del 10,8% rispetto al 2023. Il problema èdei costi, ancora troppo alti e poco abbordabili per i cittadini. Se ne è discusso a Coffee Break, il programma di approfondimento giornalistico che tenta di sviscerare i temi più caldi del momento. Ospite in studio, Angeloha usato subito parole forti, definendo gli esponenti di maggioranza come "gli artisti delle bugie". A quel punto, a riportare il deputato e portavoce di Europa Verde alla realtà dei fatti ci ha pensato il senatore della Lega Claudio. "C'è un sacco di gente, in questo momento, che non può andare al lavoro con la sua panda perché ci sono i blocchi.