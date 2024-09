Prime Video cancella la terza stagione della serie tv cult Prisma | esplode la protesta sui social

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) I fantv”, trasmessa da, sono in rivolta da qualche ora sui. La multinazionale ha infatti deciso dire lache, quindi, non andrà più in onda. La, che racconta le vicende di un gruppo di ragazzi di Latina, tra identità di genere, sessualità, disabilità, bullismo, droga e revenge porn, ha ottenuto un inaspettato successo nella sua prima. La speranza ora è che la concorrenza, rappresentata da Netflix o Disney, possa prendere il posto di.Leggo anche: Dawson’s Creek, Obi Ndefo muore a 51 anni: una vita segnata da un terribile incidente L’annuncio del creatore di: “Ecco perché laè statata” A fare lo scioccante annuncio, proprio sui, è stato il creatoreLudovico Bessegato.