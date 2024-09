Polizia locale più forte | Contro spaccio e bulli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dalla lotta alsmo a quella alloe ai borseggi in stazione. Ieri mattina il sindaco Augusto Airoldi con il comandante dellaClaudio Borsani ha presentato le nuove dotazioni del comando (un nuovo furgone) due nuovi agenti e il piano in dieci punti per la sicurezza. Si parte dal presidio degli istituti scolastici realizzato dallain collaborazione con l’Associazione nazionale carabinieri. "Potranno esserci anche interventi a sorpresa con l’unità cinofila ma soprattutto realizzeremolli e presidi rotazione sui plessi scolastici Rodari, San Giovanni Bosco, Bascapè e materna di via Monte Santo non inclusi dai permanenti".