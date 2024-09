Pnrr 600 richieste per bando agrivoltaico

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 12 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Alla chiusura delper incentivare lo sviluppo dell’innovativo sono giunte dagli operatori 643di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative. La maggior parte è arrivata dal Mezzogiorno, per progetti con potenza complessiva di oltre 1,7 gigawatt. Rispetto alle risorsededicate alla misura, lefinora pervenute ammontano a circa 920 milioni di euro. I numeri emergono dal riepilogo del Gestore dei Servizi Energetici, che per conto del Ministero dell’Ambiente gestisce la misura rivolta a sostenere la costruzione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, che non compromettono l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura, contribuendo alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende.