Phisikk du role – Sarebbe un vero peccato sprecare Fitto

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il grigio si addice a Bruxelles che, almeno fino a prima della tropicalizzazione dell’intero continente europeo, vantava il record di 330 giorni di pioggia fitta su 365. Anche in questi giorni di settembre il grigio prevale, ma si addensa come la nuvoletta di Fantozzi, soprattutto sull’Italia. Adesso il lemma “” a Bruxelles è scritto con la maiuscola ed evoca un’altra cosa: un caso politico che, nelle lineari aritmetiche di organismi complessi come l’Unione Europea, appare come il prodotto di qualche errore di grammatica politica compiuto dal nostro governo e, di conseguenza, il rischio della perdita di un’opportunità per l’Italia. Com’è noto Ursula von der Leyen, eletta dal Parlamento presidente della Commissione, che è il governo europeo, sta completando la sua squadra.