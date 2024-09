Occhiaie | trattamenti e rimedi per un contorno occhi fresco e riposato

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 12 settembre 2024) La stanchezza, a livello fisico e psicologico, presenta sempre un conto salato. Basta una notte insonne a rendere lo sguardo spento, affaticato e appesantito. Spesso accessoriato con aloni scuri sotto agli, spesso difficili da coprire. Eppure ci sono diversiper leche possono aiutarci a rendere il viso più giovane,. Non tutte lesono però uguali. Cambia sia la causa scatenante che come appaiono sul volto. La skincare – nello specifico il– è sicuramente fondamentale, così come usare il correttore del colore giusto. Talvolta però, nonostante gli sforzi, i risultati non sono quelli auspicati. Ogni tipo diaia ha infatti uno (o più) ingredienti di skincare in grado di cancellarla.