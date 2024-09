Notre-Dame in festa restaurate e riconsegnate le otto campane

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024)alla basilica diper il ritorno didel suo campanile nord, a meno di tre mesi dalla riapertura, prevista per il 7 dicembre. Per consentire il restauro della torre nord, danneggiata dalle fiamme del gigantesco incendio del 15 aprile 2019, questeche portano i nomi di personalità che hanno segnato la vita della diocesi e della Chiesa erano state rimosse nel luglio 2023. Come spiegato dall’agenzia Agi, da allora sono state ripulite dalla polvere di piombo, revisionate ein una fonderia normanna prima di tornare oggi alla cattedrale parigina. In giornata saranno benedette da monsignor Olivier Ribadeau Dumas, rettore-arciprete della cattedraledi Parigi, insieme a Philippe Jost, presidente dell’istituto pubblico Rebatirdi Parigi, responsabile del progetto del cantiere di restauro.