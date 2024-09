MTV Video Music Awards 2024 | tra trionfi e performance iconiche

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024) I MTV VMAssi sono tenuti l’11 settembre all’UBS Arena di New York, segnando un’altra serata memorabile per l’industriaale globale. L’evento, noto per le sue esibizioni dal vivo e i momenti mozzafiato, ha visto la partecipazione di artisti di spicco come Taylor Swift, Post Malone, SZA e Billie Eilish, regalando ai fan una serata ricca di emozioni. I principali vincitori della serata Crediti: Instagram/MTV Vmas – VelvetMagLa regina indiscussa della serata è stata Taylor Swift, che ha portato a casa il premio più prestigioso, ildell’Anno con il brano ‘Fortnight‘, una collaborazione con Post Malone. Swift ha trionfato anche nella categoria Artista dell’Anno, consolidando il suo status di icona pop.