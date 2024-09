Moonlight Alessandrelli Muzzi e Padellaro in piazza Grande

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arezzo, 12 settembre 2024 – Prosegue la rassegna letteraria di Confesercenti. ArezzoFestival si prepara a concludere la terza edizione. In, venerdì 13 settembre è previsto n un triplice appuntamento. Alle ore 17 Monero Berneschi presenterà il libro “Impresa digitale. Una pioggia di clienti”. A introdurre l'autore saranno Marco Alfonsi e Sivia Ciarpaglini. Alle ore 19 sarà poi Marco Caneschi a presentare Giancarloe Francescae le pagine del volume “Una storia bella. La mia vita in due tempi” scritto a quattro mani dall'ex calciatore e dalla giornalista del Corriere di Arezzo. Infine alle ore 21 Guido Albucci presenterà il libro “Solo la verità. Lo giuro” scritto da Antonioin città per un piacevole incontro con i lettori. In caso di maltempo le presentazioni si svolgeranno all'interno della Sala Camu del Palazzo di Fraternita.