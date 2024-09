Mobilità attiva Campania tra maglie nere per spostamenti a piedi o in bici | l’allarme salute

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe sane abitudini sono in netto calo. E se gli italiani si muovono meno, ao in, laarranca proprio. Lo attestano i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, pubblicati in occasione dell’edizione 2024 della European Mobility Week (16-22 settembre). La sorveglianza Passi dell’Iss ha diffuso le cifre degli anni 2022-2023 sullatra la popolazione adulta residente. Quattro adulti italiani su 10, il 41%, nel biennio in esame, hanno scelto di andare incletta o aal lavoro, a scuola o per le altre attività quotidiane. Il restante 59% si è spostato con veicoli a motore (privati o pubblici) senza o con trascurabili tragitti ao incletta. La fotografia è quella di un Paese sempre meno mobile in maniera. Tanto che proprio il 2023 è l’anno con i valori più bassi.