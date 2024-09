Mary di Danimarca un incanto con l’abito da sera di 10 anni fa In stile Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 12 settembre 2024)dinon smette di far sognare. Alla cena di gala per gli ufficiali dello Yacht reale Dannebrog indossa un abito dadi Erdem con cui aveva debuttato nel 2014, ben 10fa ed è semplicemente incantevole. Anche se la Regina consorte assomiglia sempre più nelloe Federico dial gala per gli ufficiali del Royal Yacht Dannebrog Accantonati finalmente i gossip sul tradimento di Re Federico,ditorna a sorridere. La Regina sembra aver dimenticato la storia clandestina del marito con l’amante spagnola, Genoveva Casanova, che aveva messo seriamente a rischio non solo il suo matrimonio ma anche la Corona danese. Così,è apparsa rilassata e sorridente accanto a Federico durante uno degli eventi più prestigiosi della vita di Corte.