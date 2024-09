Luca Telese chi è il giornalista e conduttore tv

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nel mondo del giornalismo italiano, uno dei nomi noti è sicuramente quello disardo poi adottato dalla capitale, capace di raccontare con occhio critico i tanti temi che vorticano attorno alla cronaca e all’informazione italiana e internazionale. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Chi èNato a Cagliari il 10 aprile 1970,è un, saggista, autore etelevisivo e radiofonico. Un uomo che si è immerso nella carriera delcon il suo stile incisivo e la capacità di analizzare e raccontare eventi e fenomeni con un occhio critico, ha iniziato la sua vita all’interno della carta stampata negli anni ’90, scrivendo per testate come l’Unità, il manifesto, Il Messaggero e Il Foglio e occupandosi di politica, spettacolo e attualità.