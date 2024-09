LEGO rivela il primo set di Mercoledì di casa Netflix!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 12 settembre 2024)sta per dare ai fan la prima opportunità di immergersi nel mondo didiin forma di mattoncini. Ladi Jenna Ortega ha finalmente iniziato le riprese della stagione 2 a maggio, mentre continua l’attesa per i nuovi episodi dello spin-off della Famiglia Addams di. Sebbene la data di uscita della prossima serie di episodi sia ancora sconosciuta, i fan hanno a disposizione un sacco di merchandising da collezione e presto ne arriveranno altri. Svelato ilsetper la seriediUn negozio grecoCertified ha condiviso uno sguardo ai primi setispirati alla serie Wednesday di, con la seconda stagione in cantiere. La cima della Nevermore Tower viene messa in risalto in un set tutto suo: i fanpotranno costruire la struttura per il dormitorio comune diAddams ed Enid Sinclair.