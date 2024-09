L' apiario del ministero è tornato a vivere pronti a difendere la biodiversità

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un attacco di vespe e calabroni aveva causato lo sterminio delle api dell'alveare composto da tre arnie e allestito sulla terrazza romana della sede del Mesaf. "È vero, le api purtroppo non sono sopravvissute", ha commentato a caldo il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida via social, "ma la morte delle api è un fenomeno ciclico e naturale, che può verificarsi per molte ragioni. Non possiamo aspettarci che un progetto, anche valido come questo, sia immune alle leggi della natura". Ora le impollinatrici "tornano sul tetto delcontribuendo allacittadina", ha annunciato il ministro. "Ringrazio la Fai, la Federazione italiana apicoltori per il supporto", ha detto Lollobrigida in un video pubblicato sul suo profilo Facebook che lo ritrae con il presidente della Fai Raffaele Cirone.