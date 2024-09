Inside Out 2 | svelata la data d’arrivo su Disney+

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 12 settembre 2024)Out 2:lasuOut 2 della Pixar arriverà in streaming suil 25 settembre, come ha annunciato lo studio attraverso i suoi canali social giovedì. Il film arriva così sulla piattaforma dopo il sorprendente debutto nelle sale a giugno, che lo ha reso il film di maggior incasso dell’anno con oltre 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il sequel, che segna il debutto alla regia di Kelsey Mann, ha anche infranto i record diventando il film d’animazione con i maggiori incassi di tutti i tempi, nonché l’ottavo film con i maggiori incassi di tutti i tempi e il primo film d’animazione a superare il miliardo di dollari all’estero.