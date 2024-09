Emiliano e l’appalto ai fratelli FdI incalza il governatore Pd | non può cadere dal pero

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Arredi dinella Regione di. Una notizia che quando abbiamo letto ieri, sul Corriere del Mezzogiorno, abbiamo stentato a credere, per cui come gruppo did’Italia avevamo deciso di esaminare prima gli atti dell’affidamento delper non incorrere nel solito populismo, che non ci appartiene”. Lo dichiara il gruppo di FdI in Consiglio regionale commentando la notizia riportata dal Corriere del Mezzogiorno di un appalto da 41mila euro destinato all’acquisto di arredamento per l’area relax e la biblioteca del Consiglio regionale che è stato affidato allasrl, società che fa capo aideldella Puglia.