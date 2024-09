Dura la vita del mungitore che non trovava la morosa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 12 settembre 2024)(completa) di un. Finito il militare, sono andato a lavorare in una cascina a due kilometri da casa. Reparto mungitura. Avevo 280 vacche (mucche) da mungere. L'impianto era un Alfa Laval a giostra. Nessuno aveva una stalla così meccanizzata. Nemmeno nelle campagne di Bristol, Arizona. Mungevo alle 3 di mattina; finivo alle 5:30. Tornavo alle 15 per la mungitura bis. Intervallo tra una vergogna e l'altra dodici ore. Sabato e Domenica anche. Con il padrone una volta si è provato a spingere di più. Una mungitura ogni otto ore. Quindi un turno di lavoro in più. Sono passato da guadagnare 4 milioni (lire) al mese, a 6,5. Sempre lavorando tutti i giorni. Festivi anche. Abbiamo smesso con la terza spremitura di mammelle, quando una vacca è collassata. Troppa ossitocina. Era diventata una povera scema. Poi la qualità del latte era diminuita da far paura.