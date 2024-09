Djorkaeff | Thuram sa calciare il padre no! Mkhitaryan un fratello

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024)è rimasto nel cuore dei tifosi dell’Inter, in un’intervista realizzata da Sportmediaset ha parlato di Marcuse di suo– nonché suo grande amico -, Lilian. Poi anche di Lautaro Martinez e del Pallone d’Oro. FAMIGLIA– Youriesprime la sua opinione riguardo l’attaccante francese e il papà-amico: «Cosa ha Marcusuguale al papà? Niente! Il sorriso del papà, non sapeva(ride, ndr). Entrambi i fratelli mi piacciono tanto, li apprezzo. Marcus oggi ha una presenza dentro e fuori il campo che è molto importante per l’Inter. Prima non era un centravanti, adesso lo è diventato grazie il lavoro svolto all’Inter dove sente la pressione, ma è una pressione positiva». SUL PALLONE D’ORO –parla anche della dell’attaccante argentino: «Lautaro Martinez ha vinto di tutto con l’Inter e la sua Nazionale e ha ancora tanti anni di carriera.