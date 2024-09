Diffamazione Alicia Piazza a processo | I costi di gestione erano lievitati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Parola ai testimoni della difesa, nelche vede imputataRichter, 51 anni, modella americana e moglie di Mike, ex patron della Reggiana calcio (nella foto) . Davanti al giudice Francesca Piergallini, deve rispondere diaggravata nei confronti di Stefano Compagni, ex presidente, e vice, della società sportiva tra il 2015 e il 2017, che l’ha querelata chiedendo un risarcimento di 200mila euro attraverso l’avvocato Alessandro Carrara. Al vaglio del tribunale ci sono le dichiarazioni che lei rese su alcuni giornali nel 2018, quando parlò di "contratti con firme falsificate e situazioni poco chiare", nonché di calciatori e altro personale ingaggiato senza che il marito lo sapesse. Sentita in tribunale, la donna ha raccontato in udienza di soldi spariti misteriosamente, spese aumentate troppo e condotte tutt’altro che trasparenti.