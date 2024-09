Dalla Bce una sponda a Draghi Giù i tassi ma l’Europa rallenta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 12 settembre 2024) La previsione della vigilia è stata rispettata. La Banca centrale europea ha tagliato il costo del denaro per la seconda volta nel giro di poche settimane, portando il costo del denaro al 4% (al 3,50% sui depositi) in virtù di una limatura di 25 punti base. Del resto, sebbene ancora persistente in alcuni settori, l’inflazione sta tornando verso livelli di tranquillità. E non ci sono avvisaglie di particolari spirali fra prezzi e salari. Tanto basta per allentare il costo del denaro col fine di ridare ossigeno a una economia dell’eurozona in frenata. Anche per questo, a differenza della Federal Reserve, che non ha ancora ridotto il costo del denaro (ma potrebbe farlo giàprossima riunione di metà settembre), Francoforte ha intrapreso il suo sentiero in quanto la deflazione sta procedendo come le previsioni.