Coppa Davis l’Italia lotta e convince | la vittoria sul Brasile fa già intravedere Malaga

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una, non serviva altro. Riprendere il percorso interrotto alzando l’Insalatiera 2023, confermare lo status di nazionale da battere anche per questa edizione. È stato un esordio molto soddisfacente quello deldi Filippo Volandri nella prima partita della fase a gironi contro il. Un 2-1 arrivato in mezzo all’entusiasmo generale dell’Unipol Arena di Bologna. Risultato importante in ottica qualificazione, che proietta gli azzurri verso la seconda sfida contro il Belgio, venerdì 13 settembre. A un passo da. La nota più lieta di questo esordio nella2024 arriva sicuramente da Matteo Berrettini. Era l’uomo più atteso, quello designato a caricarsi sulle spalle questa nazionale priva di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.