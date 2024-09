Coppa Davis 2024 oggi in tv | orari 12 settembre programma le partite di tutti i gironi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Terza giornata della fase adelle finali di. Ci saranno alcune sfide decisamente molto importanti. Si parte nella primissima mattinata italiana (ore 5.00) con la sfida tra Germania e Cile. I tedeschi, dopo il 3-0 alla Slovacchia, con una vittoria potrebbero già staccare il biglietto per Malaga, mentre i sudamericani sono spalle al muro dopo l’inaspettato e clamoroso 3-0 subito dagli Stati Uniti. Altra squadra che va a caccia della seconda vittoria è il Canada. Nel girone di Manchester, Auger-Aliassime e Shapovalov hanno guidato la propria nazionale al successo per 2-1 sugli argentini ed ora i canadesi partono nettamente favoriti contro una Finlandia obbligata a vincere dopo il ko per 2-1 contro la Gran Bretagna. E’ quasi un dentro o fuori quello tra Olanda e Brasile.