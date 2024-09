Cinque magnetici beauty look dal red carpet degli MTV VMAs 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 12 settembre 2024) Anche quest’anno si è conclusa un’altra edizioneMTV Video Music Awards, i premi che l’emittente televisiva consegna ai migliori video clip musicali del momento. Le critiche sono state positive. C’è chi afferma che – complici le scenografiche performance di Katy Perry, Chappell Roan e Sabrina Carpenter, solo per citarne alcune – la kermesse sia finalmente tornata ai fasti di un tempo, quando a dettare trend musicali (e) erano Britney Spears, Christina Aguilera e le Destiny’s Child. Protagonista, però, sul palco come sul tappeto rosso, non è stata solo la musica ma anche la bellezza conche sicuramente detteranno i trend delle prossime stagioni. Eccotendenze da tenere monitorate.