Ciclismo | irresistibile Hirschi nella Coppa Sabatini a Peccioli Festa sulle strade toscane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024),12 settembre 2024 - La prima bella notizia per il Gp Città di-72^e per gli organizzatori della Pecciolese è arrivata di buon mattino al ritrovo di partenza fissato all’interno della stadio comunale. Al via con il numero uno vincitore nel 2023 anche lo svizzero Marcdella UAE Team Emirates, splendido vincitore domenica scorsa nel Gp di Larciano e favorito principale per tutti. Qualche ora più tardi è stato proprio lo svizzero l’autentico trionfatore della corsa con un attacco in salita a 36 km dalla conclusione. Unsuperlativo, più forte anche del vento e per lui quinta vittoria stagionale e doppietta, la sestastoria della corsa pecciolese. “Non è facile avere nomi importanti al via di una gara – afferma il presidente della Pecciolese Luca Di Sandro - con i tanti impegni del calendario.