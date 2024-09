Calo termico | quanto durerà il freddo improvviso?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024) Unsignificativo sta interessando l’Italia, con temperature in picchiata. Maquesta fase di fresco? Vediamo le previsioni e l’evoluzione meteorologica per i prossimi giorni. Dopo un’estate di temperature roventi e ondate dire senza sosta, l’Italia sta vivendo un brusco. In molte regioni, le temperature sono scese di oltre 10 gradi, portando un sollievo dopo settimane di caldo insopportabile. Tuttavia, molti si chiedono:questo fresco? Vediamo nel dettaglio cosa aspettarsi nelle prossime settimane. Il maltempo a Torino nel pomeriggio del 14 agosto 2024 ha colpito maggiormente la zona Lingotto, dove le strade si solo allagate diventando veri fiumi.