Bucci | Ho un cancro ai linfonodi ma me la sento di corriere per le regionali Mi ha convinto Meloni

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Cosa mi haa candidarmi? Quaranta minuti di conversazione con Giorgia. Oltre a quelle fatte con gli altri leader del centrodestra, che ringrazio per la fiducia". Lo ha detto il candidato per le elezioniin Liguria, nonché sindaco di Genova, Marco. In un'intervista aldella Sera il primo cittadino parla della sfida che dovrà affrontare a fine ottobre contro il candidato del Pd Andrea Orlando e svela dei dettagli legati alla sua malattia. "Ho unmetastatico alle ghiandole linfatiche nel collo. Me l'hanno diagnosticato il 30 maggio. Operato il 3 giugno. Mi hanno levato una trentina di. Ora comunque, direi che sto fisicamente bene, per quanto possibile. Ho appena finito le mie trenta sedute di radioterapia. Ho appena cominciato con l'immunoterapia.