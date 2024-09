Bisoli a Cesena con la fantasia al potere?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’ora delle scelte. Ma non aspettiamoci un Modena a trazione anteriore. O, meglio, risulterebbe sorprendente vedere una formazione già dacon Pedro Mendes, Defrel, Caso e Palumbo insieme e contemporaneamente. Ad oggi, i canarini non hanno ancora l’equilibrio giusto per presentarsi così spregiudicati, ammesso che in futuro ce ne sia la possibilità. Con il cambiamento epocale del calcio con le 5 sostituzioni, i giocatori che subentrano dalla panchina diventano ancor più decisivi dei titolari e tenersi una o due carte calde per l’ultima mezz’ora è ormai strategia di qualsiasi allenatore. Per cui, proviamo ad analizzare quale potrà essere la soluzione migliore per il Modena in costruzione verso