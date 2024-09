Arresto per chi aggredisce sanitari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 12 settembre 2024) 13.47 "Lo strumento per combattere questo fenomeno inaccettabile, ovvero le aggressioni al personaleo, è quello di introdurre sempre l'in flagranza di reat, anche differito". Così il ministro della Salute, Schillaci. "Lo scorso anno abbiamo aumentato le pene per chi commette violenza contro ie istituito la procedibilità d'ufficio, ma tutto questo non è sufficiente", prosegue Schillaci che aggiunge: "I posti di polizia nell'ultimo anno sono aumentati in maniera significativa. Quindi il Governo è sul pezzo".