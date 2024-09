Alvino | Cagliari-Napoli? Mi aspetto Lukaku titolare

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024) Carlo, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kissdurante Radio Goal. Queste le sue parole: “La gara disarà difficile, per i tifosi delesiste una gara all’anno ed è quella col. Ilè una squadra che concede poco e ci sarà grande attenzione uomo su uomo, però il gap tecnico è enorme.? Con questa media di due allenamenti al giorno, dopo aver rifiutato la convocazione col Belgio, giocherà sicuro dall’inizio. Per me sarebbe una sorpresa se la decisione di Conte fosse diversa. De Laurentiis commosso? De Laurentiis ha mostrato il suo lato ai più meno conosciuto. Quest’anno è una rivoluzione vera a propria, è un De Laurentiis che non abbiamo mai visto e nella rivoluzione ci sono le corde emozionali che lo toccano come mai hanno fatto.