Zola | Non amo la bici ma quando morì Maradona feci sessanta chilometri Volevo smaltire il dolore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Gianfrancoal Corriere dello Sport parla di Serie A e non solo. L’ex calciatore racconta del momento difficile vissuto alla morte di. Prima di Parma, il Napoli e. Inutile soffermarsi sulla grandezza di Diego, vorrei chiederti del momento della sua morte. «Io non amo lacletta, è troppo faticosa. Ma quel giorno la inforcai e percorsistare solo,unprofondo. Diego era mio padre. Un uomo di una generosità immensa, difficile da aiutare proprio per la sua grandezza». Veniamo ai giorni nostri, Dybala e Osimhen. Qual è il tuo parere? «Una storia bellissima e un’altra un po’ meno. Dybala ha scelto col cuore e non col portafoglio. Ma non voglio giudicare, ognuno è libero di fare le sue scelte. Certo la storia di Paulo è una di quelle che riempie il cuore di chi ama il calcio».