Usa2024 Harris | guerra a Gaza deve finire immediatamente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (askanews) – “Questa”. Così la candidata democratica alla Casa Bianca, Kamala, sullanella Striscia di, durante il dibattito televisivo con Donald Trump su Abc.ha chiesto un cessate il fuoco e, alla fine, una soluzione a due stati per “ricostruire”. “Ora, Israele ha il diritto di difendersi e il modo in cui lo fa è importante. Ma è anche vero che sono stati uccisi troppi palestinesi innocenti, bambini, madri. Quello che sappiamo è che questaE il modo in cui finirà è che abbiamo bisogno di un accordo di cessate il fuoco e abbiamo bisogno che gli ostaggi tornino a casa, e quindi continueremo a lavorare 24 ore su 24 per questo.