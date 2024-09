Una ghirlanda di libri | incontro tra cultura e natura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una domenica all’insegna delll’tra. È la promessa della quinta edizione della rassegna “Unadi“ che andrà in scena il 15 dalle 10.30 alle 19.30, nella cornice di Villa Casati Stampa di Soncino. Per l’edizione 2024 la scelta tematica è ricaduta sull’ambiente. "Siamo convinte che dare voce al mondo della sostenibilità reale, pratica, di chi ogni giorno si impegna per sensibilizzare alla fragilità del nostro pianeta sempre più martoriato, sia una scelta fondamentale, ora più che mai – spiegano Manuela Lattuada e Stefania Gaia Paltrinieri, fondatrici dell’associazione Le Ghirlande e organizzatrici della fiera Unadi–. Durante la giornata sarà possibile incontrare esperti di settore e persone che hanno ideato metodi per ridurre l’impatto ambientale.