Terza categoria con solite divisioni Versiliesi in 5 a Massa e 3 a Lucca

(Di mercoledì 11 settembre 2024)pronta per la stagione 2024/2025. Il campionato comincerà sabato 5 ottobre mentre il via alla Coppa provinciale sarà dal 21 settembre. Le squadrein questa annata ai nastri di partenza saranno otto: le confermate indalla scorsa stagione Bargecchia, Montagna Seravezzina, Retignano, Sporting Forte dei Marmi, Sporting Marina e Stiava più la retrocessa dalla SecondaLido di Camaiore e la rinunciataria alla promozione in Seconda (dopo aver vinto la, nel girone apuano) SalaVetitia Seravezza FC. Anche quest’anno, purtroppo, lenon saranno tutte insieme nello stesso campionato.