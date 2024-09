Tentarono tre salvataggi | Non ci sentiamo eroi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "È stato un riconoscimento davvero inaspettato. Nei giorni successivi alo avevamo ricevuto tante telefonate di amici, parenti, colleghi di lavoro e giornalisti. Anche la sindaca di Colico mi aveva chiamato per ringraziarmi. Io non mi sono mai sentito un eroe, avevo fatto il mio lavoro, anche se non indossavo la divisa. Qualche settimana fa ero in vacanza quando un assessore di Cesate mi ha telefonato per avvisarci della benemerenze, siamo rimasti piacevolmente colpiti". È il racconto di Ivano Ghidoni, 46 anni di Cesate, vigile del fuoco in servizio al distaccamento di Milano Sardegna. Lui e la sua compagna, Debora Palmisano, anche lei cesatese, medico rianimatore, hanno ricevuto la Civica Benemerenza per aver salvato tre persone intrappolate nell’auto caduta nelle acque del lago di Como, nei pressi di Piona, a Colico.