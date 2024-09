Temptation Island 12 Maika Randazzo lancia una frecciatina a Titty Scialò e c’entra Alessia Pascarella!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ieri sera è andata in onda la tanto attesa prima puntata dell’edizione autunnale di, e come sempre, il programma non ha deluso le aspettative. Nella puntata, l’attenzione si è focalizzata in particolare sue il suo fidanzato Antonio. La coppia ha attirato l’attenzione per i primi segnali di tensione. Antonio, infatti, sembra aver iniziato a legare con una delle tentatrici, al punto da portarla in esterna per festeggiare il suo compleanno. Durante la loro uscita, Antonio ha usato parole piene di affetto e ha persino dichiarato: Provo sensazioni che nessuno mi faceva provare da tempo. Un’affermazione che ha ferito, spingendola a prendere una decisione drastica. Dopo aver visto solo una parte dei video che mostrano il comportamento del fidanzato nel villaggio dei single,ha deciso di chiedere subito il falò di confronto.