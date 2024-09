Tanti ’Bla bla bla’ per il tema dei Fantasti100

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CENTO Dopo il secondo posto a parimerito iannunciano di aver deciso di cambiare completamene stile e per il carnevale 2025 lo fanno con "I bla bla bla delle false verità !!", un carro, dicono, tra oche e ‘ocaroni’. Festeggiano i 10 anni della società decidendo di cambiare le carte in tavola, senza svelare più di tanto ma che tira in ballo il non saper più distinguere realtà e false verità a scapito di cultura e intelligenza. "Basta emozioni – ha spiegato il bozzetto il presidente Andrea Borghi – quest’anno si cambia completamente. Il carro rispecchia l’andamento della società odierna che viene rappresentata in 5 oche che pur di seguire i vari influencer o i falsi ideali, calpestano la cultura e i propri valori, non guardano in faccia a nulla e si fanno abbindolare da qualsiasi cosa viene sputata fuori da qualsiasi mezzo di comunicazione di massa che abbiamo oggi".