Sakamoto il pubblico chiede il bis Due date extra all’Auditorium

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sono 3.223 i biglietti venduti, 33 i turni sold out, con una media di 72 visitatori per turno su una disponibilità totale di 84 posti. Benché la cultura non si misuri sull’indice di gradimento, non c’è dubbio che la performance "Kagami", il concerto di Ryuichiin realtà mistaScavolini, si è decisamente presa la scena di quest’anno da Capitale. E così, domani e giovedì, si aggiungono due nuovi orari – alle 14 – per assistere all’evento clou del cartellone di Pesaro 2024. Dueper partecipare all’esperienza del concerto di uno tra i massimi compositori contemporanei per il grande schermo, vincitore di un Oscar e due Golden Globe come autore di indimenticabili colonne sonore: dal ’Piccolo Buddha’ di Bernardo Bertolucci a ’The Revenant’ di Alejandro Iñárritu.